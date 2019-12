© La Auténtica Defensa

Vigencia: 1º al 7 de Diciembre de 2019

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Durante esta semana surgirán algunos inconvenientes pero estará en tu poder resolverlos fácilmente. Es un buen momento para que aprendas a darle a los problemas su verdadero valor y a no angustiarte por insignificancias. Tú tienes muchas ideas para aportar a la compañía en donde trabajas pero tu jefe no te da la oportunidad de hacerlo. Por este motivo te sientes frustrado y te gustaría encontrar otro lugar donde tus opiniones fueran escuchadas y tenidas en cuenta. Sin embargo, esta semana aparecerá en tu ambiente laboral una persona con mucha autoridad que sí estará interesada en escucharte. No dejes pasar la oportunidad y exprésale a esta persona todos tus proyectos. En el terreno del amor, la mujer de este signo tendrá una semana complicada. Diferentes circunstancias provocarán que tu pareja te haga reclamos debido a una posible infidelidad. Esto no es la primera vez que ocurre, tu comportamiento suele originar este tipo de situaciones. Los astros te aconsejan que reflexiones acerca de si quieres o no continuar con tu relación sentimental. Si descubres que sí deseas seguir adelante con tu pareja, deberás esforzarte seriamente por cambiar aquellos aspectos de tu personalidad que generan conflictos. Por su parte, el hombre de Escorpio está buscando desde hace un tiempo, un camino para solucionar los problemas con su pareja. No obstante, durante los próximos días te sentirás muy deprimido porque a pesar de tus esfuerzos, las cosas con tu pareja van cada vez peor. Tal vez lo más saludable es que le pidas un tiempo a tu compañera sentimental para que ambos puedan aclarar sus pensamientos y sentimientos. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)