ESCORPIO (23/10 al 22/11) La clave para esta semana para toda la gente de este signo es la tolerancia, no debes ser tan crítico y exigente con todos los que te rodean porque de lo contrario terminarás alejando a todas las personas que te aprecian. En el ámbito laboral, tienes muchas ideas para aportar a la compañía en donde trabajas pero tu jefe no te da la oportunidad de hacerlo. Por este motivo te sientes frustrado y te gustaría encontrar otro lugar donde tus opiniones fueran escuchadas y tenidas en cuenta. Sin embargo, esta semana aparecerá en tu ambiente laboral una persona con mucha autoridad que sí estará interesada en escucharte. No dejes pasar la oportunidad y exprésale a esta persona todos tus proyectos. En el terreno amoroso, la mujer de Escorpio le ha planteado a su pareja su deseo de consolidar la relación. Sin embargo, él se muestra muy evasivo y eso te llena de angustia. Estás muy enamorada y no quieres perderlo, por eso has comenzado a concebir algunas ideas locas y poco éticas para forzarlo a mantenerse a tu lado. Los astros te aconsejan que no lleves a cabo dichas ideas porque al final serías tú la que más perjudicada y herida saldría. Por su parte, el hombre de este signo tendrá una semana muy tranquila junto a la mujer que ama. Atrás han quedado los conflictos absurdos y la pareja se ha consolidado. Los próximos días serán muy buenos para realizar planes de viajes y actividades junto a tu compañera sentimental.