La comunicación entre los miembros de una sociedad o empresa se verá dificultada. Surgirán conflictos como consecuencia de malentendidos. Encontrarás que las personas que dialoguen contigo, en este período, se mostrarán tercas o caprichosas, no darán "el brazo a torcer". Experimentarás un profundo deseo de aislarte y no hacer vida social. Si bien las situaciones de trabajo serán restrictivas, una mujer de fuerte carácter te ayudará a solucionarlas actuando como nexo para solucionar conflictos. Los días 7 y 8 con Luna Llena en Cáncer, te recomiendo descansar o al menos aliviar tus programas, no son favorables para viajes y desconfía de los desconocidos. En cuanto a los amores, debido a una marcada diferencia de temperamentos, no siempre llegarán a puntos de confluencia. Mientras que enfocas tu interés en ahorrar dinero, para expandirte en el futuro, te propondrán repentinas "escapadas" para disfrutar de la naturaleza. Concede algún "pequeño placer".

TUS CARTAS TAROT: alguien con visión idealista de la vida intentará transformar tus premisas en materia económica.