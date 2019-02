HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 10 al 16 de Febrero 2019

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Trabajo: Bajo la influencia de la Luna Nueva, es momento de sembrar una nueva estabilidad, de poner un nuevo piso metafóricamente hablando, preguntarte desde dónde quieres proyectarte y qué te haría sentir seguro. Las finanzas se mantienen en balance positivo, además con Júpiter expandiendo tu economía, empujándote a compartir tu verdad y tus experiencias. Creces en valentía para ser coherente con lo que piensas y lo que haces, revalúa tus ideales y principios pues son tu brújula interna. Buen auspicio para la compra y venta de inmuebles. Amor: Esta Luna Nueva en Acuario toca tu fibra sensible y te habla de conectar no solo con la familia inmediata sino con todos, desde la gratitud de las enseñanzas recibidas. Ya que el 14, con el ingreso del planeta Marte, tu primer regente a Tauro, tu zona de pareja y relaciones importantes, podrían generarse enfrentamientos por motivos de celos o posesividad. Cuídate de malentendidos y entredichos provocados por terceros. Incluso podrías sentir una idealización y devoción exagerada hacia el otro, atento a esta energía ya que podría traerte confusión y conflicto. Salud: Aumenta el estrés y el nerviosismo. Cuidado de no somatizar problemas psicológicos. Consejo: Momento de sembrar y expandirse. Planifica lo que pretendes para tu vida y tu futuro. Libérate de cualquier patrón con el que hayas sentido que no has podido moverte. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)