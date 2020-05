© La Auténtica Defensa

Vigencia: 10 al 16 de Mayo de 2020

ESCORPIO (23/10 al 22/11) En el ámbito laboral, la gente de Escorpio no está contenta en su lugar de trabajo. Tienes una buena relación con tus jefes y compañeros pero la labor que desempeñas te resulta humillante debido a que consideras que tu preparación te habilita a realizar tareas de mayor complejidad. Los astros te aconsejan que tengas paciencia, la situación cambiará y te será posible demostrar tus conocimientos pero eso no ocurrirá en las próximas semanas sino recién dentro de unos meses. En el ámbito financiero y de los negocios, será una semana complicada. Desde hace unos meses tus emprendimientos comerciales muestras una ralentización y un estancamiento económico tal que de continuar así por mucho tiempo, corres el riesgo de ir a la quiebra. No dejes que tus temores te inmovilicen, actúa, si buscas soluciones vas a encontrarlas. Existen personas expertas en el área económica que pueden darte buenos consejos, contáctate con ellos, escúchalos y luego pon en práctica sus consejos. En el terreno sentimental, la mujer de Escorpio está atravesando un período de recuperación. Tu última relación amorosa ha sido desastrosa y estás intentando dejar el pasado atrás y seguir adelante. Esta semana conocerás a alguien que se enamorará perdidamente de ti. Sin embargo, tú no quieres involucrarte emocionalmente de nuevo con nadie, por eso le ofrecerás una relación sin compromisos basada principalmente en encuentros sexuales ocasionales. Él o ella aceptará tu propuesta y se llevarán muy bien en la cama. Sin embargo, aunque tú no lo quieras, con el tiempo la relación se irá haciendo más profunda y terminarás enamorado de esa persona. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)