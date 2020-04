© La Auténtica Defensa

ESCORPIO (23/10 al 22/11) La clave para esta semana para la gente de Escorpio es la mesura, vivirás situaciones tensas los próximos días pero si logras mantener tu temperamento bajo control, no te causarán mayores trastornos. La vida sin problemas no existe y es hora de que lo entiendas. Vivirás los próximos quince días un período de mucha espiritualidad y apertura de consciencia durante el cual, si lo deseas, podrás cambiar la perspectiva que tenías del mundo y de las cosas. Aprenderás a ver las situaciones difíciles como oportunidades para crecer y evolucionar en todos los aspectos. En el ámbito financiero y de negocios ocurrirán esta semana algunas transformaciones positivas, que en su mayoría se originan en la concreción de ideas que desde hace tiempo querías implementar en tu negocio. No obstante, antes de lograr implementar dichos cambios tendrás que superar algunos obstáculos que te pondrá tu competencia. Muévete con mucha precaución y utiliza tu inteligencia para sortear todos los obstáculos. En el terreno laboral, será una semana difícil. Algunos de tus compañeros de trabajo, movidos por los celos y la envidia, intentarán adjudicarte la responsabilidad de un hecho del que no participaste. Sin embargo, no debes preocuparte debido a que tendrás una protección divina que te ayudará a demostrar que eres completamente inocente de lo ocurrido. Esta situación te servirá para estar alerta y no dejarte perjudicar por quienes te rodean en tu ambiente laboral. En el terreno amoroso, el hombre y la mujer de Escorpio tendrán una semana idílica en la que surgirán muchas actividades y salidas para compartir con sus parejas. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)