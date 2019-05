Por Casandra ©

ESCORPIO (23/10 al 22/11) No es momento para protestas ni berrinches. Quejarse no les traerá ningún beneficio, aunque es normal que estén cursando ese proceso en lo personal. Hay que levantar la cabeza e ir hacia adelante, al final de la semana agradecerán el consejo. En el amor no habrá grandes cambios: los que están en pareja continuarán como siempre, mientras que los solterones seguirán solterones. Eso si, la familia se convertirá en un eje importante para superar crisis de confianza. Es necesario hablar, ser escuchado y también escuchar. Están en un camino que pareciera demasiado gris, pero hay que esperar: muy pronto el color volverá y con él nuevas sensaciones. En lo laboral debes prestar atención a las consignas y lo que pretenden de ti, es posible que estés siendo observado por tus altibajos en el rendimiento.