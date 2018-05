HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 13 al 19 de Mayo de 2018 [ Ir al inicio ]

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Trabajo: El 13, Mercurio ingresa a Tauro, activando las comunicaciones en tu área de relaciones. Escucha los consejos. El 15, Urano ingresa a Tauro después de 84 años. Se vienen cambios en la dinámica vincular tanto con pareja como con socios. Nuevos proyectos de sociedad podrían aparecer de manera inesperada y repentina. El 16, Marte que también te rige, ingresa a Acuario y comienza su sombra pre-retrógrada promoviendo cambios rápidos en tu accionar, no es tiempo de correr. Amor: El 15, es la Luna Nueva en Tauro que indica el inicio de un ciclo emocional de relaciones serias o para renovar y reciclar la energía con las ya existentes. Nuevas actividades de a dos que refrescan el vínculo y lo actualizan. Si el vínculo ya te resulta asfixiante o limitante, una crisis es posible, no necesariamente rupturas y finales, salvo en relaciones que ya vienen inestables. Aceptar los cambios con flexibilidad y buena disposición será esencial para sobrellevar de la mejor manera el tránsito de siete años de Urano en Tauro por tu área de relaciones. Salud: Cuídate de las caídas y tropezones, equilibra tu energía mental y física con alguna actividad física o trabajo manual. Consejo: No permitas que las dudas te quiten momentos de felicidad. Destierra tus miedos y muévete con compromiso hacia tu verdad y anhelos. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)