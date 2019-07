Por Casandra ©

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Será una semana difícil para la gente de Escorpio en el ámbito laboral. Sentirás miedo e inseguridad porque te verás obligada a realizar tareas que nunca antes habías hecho. No temas debido a que lograrás culminarlas con mucho éxito. Un compañero de trabajo que en el pasado te había lastimado con palabras y acciones, esta vez te ayudará a atravesar esta situación. De este modo ambos saldrán beneficiados, tú porque finalmente podrás perdonarlo y librarte del rencor que le tenías, y él porque podrá enmendar la mala acción que había cometido contigo. En el terreno del amor, el hombre de Escorpio cerrará durante esta semana una etapa de una relación muy difícil y conflictiva. Al principio dudarás pero luego te convencerás de que tu decisión de terminar con tu pareja fue la más acertada y la mejor para ti. Los astros te aconsejan que no te apresures en encontrar nuevamente el amor, tómate un tiempo para reflexionar y determinar qué conductas no quieres repetir en tus próximas relaciones. Por su parte, la mujer de Escorpio se sentirá asfixiada esta semana y querrá terminar con su relación sentimental para volver a disfrutar de la libertad. En el ámbito económico, esta semana te manejarás con mayor prudencia que lo habitual. Sentirás que ya es tiempo de manejar el dinero con mayor responsabilidad. Empezarás a organizar tu presupuesto de tal modo de poder ahorrar mensualmente una cantidad determinada de dinero. Tu impulso se verá reforzado porque recibirás durante los próximos días una entrada extra de dinero. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)