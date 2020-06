© La Auténtica Defensa

Vigencia: 14 al 20 de Junio de 2020

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Los proyectos que llevas años planteando, tendrán más posibilidades de comenzar a concretarse durante la presente semana debido a la onda astral que favorecerá a tu signo. A pesar de que llevas bastante tiempo en tu lugar de trabajo, nunca quisiste participar de la vida social con tus compañeros de trabajo ni intimar con ellos. Te darás cuenta que esa actitud no es acertada. En cualquier organización es importante el trabajo en equipo, tienes que mejorar tu capacidad de relacionarte con tu entorno de trabajo. Será una excelente semana en el terreno de las finanzas y el dinero para los hombres y mujeres de Escorpio. Después de mucho esfuerzo, finalmente alcanzarás el equilibrio buscado. En el terreno amoroso será una semana con algunas sorpresas no del todo agradables. Desde hace un tiempo que sospechas que tu pareja ocultaba algo, pero como sólo era una sensación y no tenías ningún hecho que lo demostrara, no le diste importancia y seguiste adelante sin hacer ningún reclamo. Sin embargo, te enterarás de que tus sensaciones estaban en lo cierto. Aunque tu pareja todavía no te haya sido infiel, se está comportando en algunas circunstancias como si tuviera toda la libertad de una persona soltera. Habla con él o con ella y exígele respeto y un comportamiento adecuado para una persona que tiene una relación formal y estable.