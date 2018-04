HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 15 al 21 de Abril de 2018

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Trabajo: El 15, la claridad se manifiesta de manera paulatina a medida que Mercurio despierta y que sincrónicamente ese mismo día la Luna Nueva en Aries impulsa inicios en tu zona de estudios, comunicaciones, viajes cortos, trámites y documentos. Vientos de cambio se aproximan por nuevas propuestas laborales. El 17, Saturno retrograda llevándote a reconsiderar tus responsabilidades laborales y cuan efectiva es la manera en la que expresas tus ideas. Un trabajo mental de introspección que te invita a poner atención en la comunicación con los demás y en tus estudios. Amor: La influencia benéfica de Venus y Marte favorece la relación con presente o potencial pareja para una modalidad más estable y comprometida. El 15, la Luna nueva en Aries traerá respuestas a tus interrogantes más íntimos. Serenarse y un cambio de actitud será clave para recomponer tus relaciones. Aprovecha también para limar asperezas con tus hermanos y tender puentes al diálogo. Salud: No te exijas más de lo que tu cuerpo tiene para dar. Es fundamental que respetes tus tiempos internos y físicos para no ir más rápido de lo que el proceso de asimilación emocional requiere. Consejo: No te centres en intentar atraer a tu vida lo que es negativo una y otra vez, suelta el orgullo, simplemente déjalo pasar y lucha por lo que de verdad te mereces.