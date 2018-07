HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 15 al 21 de Julio de 2018 [ Ir al inicio ]

página(s) : 9 de 13

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Trabajo: Júpiter, el planeta del crecimiento y la expansión arrancó directo en tu signo. Desde octubre pasado que te acompaña llenándote de ganas de viajar y de tener mayor alcance en todas las áreas de tu vida. Es ahora el momento de ejecutar, de abrirte al crecimiento en todas las direcciones y aprovechar las bendiciones de este benevolente planeta. Bajo la influencia del Eclipse en Cáncer en tu zona de extranjero, ideales y altos estudios, se te abre la puerta hacia un nuevo gran comienzo. Empieza a considerar la posibilidad de ampliar tu línea de producción y/u ofrecer tus productos y servicios a un mercado foráneo. Amor: Venus ingresó en Virgo favoreciendo tu zona social, recibirás ayudas de amistades y contactos cercanos. El despertar de Júpiter hasta noviembre en tu signo favorece el crecer a través de los procesos psicológicos complejos, temas de entrega y sexualidad. Se reconectan personas, se reencienden y reavivan situaciones con quienes pensabas que ya no habría nada más que hablar. Evalúa muy bien para no volver a chocar contra la misma pared. Salud: El malhumor debido al insomnio puede traerte consecuencias negativas. Armonízate con relajación. Consejo: Obsérvate si esa sensación de miedo y ganas de echarte para atrás es sientes esa persona no es para ti o hay un patrón de auto-saboteo recurrente que se vuelve a reactivar. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)