En el terreno de la amistad y la familia, las personas de Escorpio se mostrarán muy intolerantes durante esta semana, controla tu temperamento porque sin quererlo provocarás heridas en las personas que amas. Será una semana complicada para las personas de Escorpio. La mayor parte de los próximos días te levantarás de muy mal humor y con muchas ganas de tener discusiones acaloradas. Lamentablemente, los que te rodean tendrán buenos días y no tendrán intenciones de pelear contigo. Sin embargo, no te darás por vencido y buscarás una excusa para discutir, haciendo un escándalo ante cualquier nimiedad. Este lujo puedes dártelo con tus compañeros de trabajo porque te aprecian y comprenderán que tienes un mal día. Pero, no se te ocurra tentar a tu jefe porque puedes pagar muy cara esa osadía. La clave es guardar la calma, dentro de lo posible, y finalizar la semana sin que tu pareja te abandone o tu jefe te despida. En el ámbito del hogar, será una excelente semana para hacer mudanzas, refacciones o cualquier asunto relacionado con el lugar en donde se vive. En el terreno del amor, las personas de Escorpio que estén solas podrán aprovechar esta semana para reflexionar. Tienes una falta de constancia en el amor y esa situación no cambiará durante los próximos días. Te encontrarás bajo la influencia de Venus, el cual favorecerá que te enamores rápida pero superficialmente y que el enamoramiento se vaya con la misma rapidez con que llegó.