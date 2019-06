Por Casandra ©

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 16 al 22 de Junio de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 9 de 13

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Sigue confiando en tu capacidad porque vas conociendo mejor lo que necesitas a cada momento. Se te abre un nuevo período en el que te sentirás con plena libertad para acometer todo lo que venga, tanto a nivel personal como profesional. Nuevas ideas que harán que muestres tu cara más intuitiva. Tu personalidad saldrá reforzada. No desaproveches esta oportunidad de crecimiento. Si por el contrario, aún no tienes el trabajo que esperas, pide ayuda, piensa en amigos o relaciones pasadas que te puedan socorrer. Comparte con tu pareja este momento donde has podido encontrar el equilibrio y sobreponerte a los días negativos que has tenido en el pasado. Dedícate más a ella ya que este acercamiento dará nuevos aires a la relación. Los solteros pueden establecer un vínculo afectivo con alguien relacionado con el trabajo. Inicias un camino de felicidad, no permitas que se interponga ningún obstáculo para encontrar al amor de tu vida. Olvida la tristeza de tu vida, organiza paseos y salidas con tu familia y amigos. Esto te dará energía y así dejarás de lado la melancolía que has tenido en el pasado. Tienes la oportunidad de profundizar en aspectos y de cambiar cosas importantes de tu vida. Házlo sin miedo, éste es tu momento. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)