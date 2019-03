HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 17 al 23 de Marzo de 2019

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Trabajo: El 20, el Sol ingresa a Aries, lo que señala el comienzo del nuevo año astrológico. El foco está en tu zona de rutina laboral y lo cotidiano, presentándote interesantes oportunidades para progresar en tu carrera o bajo un nuevo esquema de trabajo, sociedades, un nuevo emprendimiento. Hay conversaciones serias y determinantes que no pueden esperar más, es hora de decir eso que vienes pensando desde hace rato y de llegar a un acuerdo importante. Aprovecha que ahora Mercurio en su punto medio de retrogradación, te aporta con mayor claridad, pero ten en cuenta que aún no habrá una resolución definitiva. Amor: El 20, es la Luna Llena en Libra en tu zona de finales y pasado. Esto quiere decir que, a pesar del balance de hechos desafortunados del pasado, es momento de ajustar cuentas contigo mismo, cerrar ciclos y desprenderte de cargas que te impiden vivir a plenitud el presente. Por el momento, la unión de Mercurio con el Sol, te brinda la posibilidad de ver una situación que hasta ahora no lograbas deducir con claridad. Salud: Con Quirón y el Sol, los complejos y la programación negativa pueden exteriorizarse como enfermedades o trastornos psicosomáticos. Consejo: Enfoca en identificar las heridas emocionales que necesitas sanar. Acude a un profesional y enfoca el trabajo de consciencia en el desarrollo de tu autoestima. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)