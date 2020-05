© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 17 al 23 de Mayo de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 9 de 13

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Será una semana muy intensa a nivel sentimental para las personas nacidas bajo este signo. El hombre de Escorpio no se ha estado comportando bien con su pareja. La has hecho sentir muy mal principalmente por tu carácter agresivo y tus palabras hirientes. Los astros te aconsejan que no mezcles los problemas que puedan existir en tu trabajo con los que puedas tener con tu pareja. Esa mujer verdaderamente te ama pero no soportará por mucho tiempo tu maltrato psicológico, si ella te importa debes aprender a manejar tu temperamento explosivo. Por su parte, la mujer de Escorpio deberá resistir las ocasiones de ser infiel que se presentarán durante los próximos días. Aparecerá alguna persona que fue importante en tu pasado sentimental. El reencuentro con tu ex te hará dudar de lo que sientes por tu pareja actual. No vale la pena que traiciones a un hombre que te ha dado todo lo que tenía. Habla con tu pareja y pídele un tiempo para pensar bien las cosas. En el ámbito financiero y de negocios, será una semana difícil. Estás muy intolerante y eso ha provocado roces con algunas personas que son fundamentales para el éxito de tus emprendimientos. Si no actúas con inteligencia y controlas tu temperamento, vas a sufrir graves pérdidas económicas. En el ámbito laboral, un colega te hará durante esta semana una propuesta para iniciar un proyecto profesional juntos que, en el caso de funcionar, te permitiría trabajar de forma independiente. La propuesta es muy buena acéptala porque lograrás llevarla a cabo de forma exitosa. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)