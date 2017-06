Hacer demasiadas cosas a la vez no servirá de mucho, diversifica tus intereses y dedica a cada cosa el tiempo necesario para conseguir resultados prácticos. El tránsito de Marte por la casa 9, en cuadratura a Júpiter, te acicatea para avanzar rápidamente pero recuerda que todo lo bueno conlleva un debido tiempo. Con Mercurio en tránsito por tu novena casa, compartir e intercambiar tu visión de la vida con otras personas te ayudará a precisar mejor tu visión de la realidad. Sin embargo, debes procurar no exagerar en contemplaciones filosóficas y espirituales. Los días 18 y 19 la Luna recorre la sexta casa en cuadratura con Marte, presta atención a tu salud física, y evita que las exigencias laborales afecten tus estados de ánimo. El resto de la semana aumentará tu sensibilidad en todo aquello que implique relaciones humanas. En cuanto a los amores: Venus por tu séptima casa te recuerda que no existe una pareja que esté siempre a la altura de tus expectativas. La consigna será aceptar que una relación significa tolerancia, paciencia y un duro “trabajo”.