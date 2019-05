Por Casandra ©

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Sigan confiando en sus capacidades y enfrentando desafíos. Se abre un período de plena libertad para ir por todo y además, triunfar. Están en el punto justo para arriesgarlo todo, las cosas saldrán bien porque los astros están alineados con ustedes. Se sentirán intuitivos, optimistas y desenfrenados, y esto hay que aprovecharlo porque no será por mucho tiempo. Sus parejas notarán esta actitud positiva y se verán totalmente seducidas, cosa que notarán enseguida. Es momento de fortalecer las relaciones y aquellos que no están en pareja, casi casi es para tomar coraje y salir al encuentro sentimental. ¡No habrá quien se les resista! Eso sí, no mezclar trabajo con placer, porque a la larga traerá problemas. Esta semana estará también cargada de buenas energías y el fin de semana ideal para organizar paseos o reuniones de amigos y/o familia. En lo laboral las cosas también estarán muy bien y pueden encarar desafíos nuevos sin temor a fracasar. Están de parabienes! Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)