HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 19 al 25 de Noviembre de 2017 [ Ir al inicio ]

página(s) : 9 de 13

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Feliz cumpleaños! Trabajo: Con la reciente Luna Nueva en tu signo, has iniciado un nuevo ciclo en el que vas a estar creando potencial de manera diferente. Con Júpiter en Escorpio todo es doble, aprovecha esta energía y encauza tu expansión. El 19, la tensión Marte/Plutón podría traerte luchas de poder en tu trabajo, será sensato no enfrentarse con colaboradores/socios para no drenar tu energía en conflictos. Utiliza el diálogo que lo tienes muy a tu favor. Si estás con un litigio, será mejor en estos momentos, conciliar y ceder que entrar en conflicto. Amor: Hay una esperanza de empoderamiento afectivo, ya a estas alturas sientes tu corazón claro y en conexión íntima total con esa persona especial. Por un lado, estás abriéndote a compartir y a expresarte más, te das cuenta que permanecer en el resentimiento no te lleva a evolucionar. Hay un nuevo inicio emocional, un cambio de piel listo para desarrollarse y mostrar sus resultados en tu luna llena, abril 2018. Ahora tienes la oportunidad de empezar en limpio y aprovechar ese deseo intenso de morir para renacer. Salud: Con Marte en tu casa 12, el insomnio estos días es casi asegurado, esto puede hacer que te sientas algo irascible sin paz mental. Consejo: Momento de renovación y regeneración. Al estar más vulnerable, ten cuidado con esos enemigos, personas tóxicas, y traiciones, que pueden aparecer. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)