HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 2 al 8 de Diciembre de 2018 [ Ir al inicio ]

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Trabajo: El 6, Mercurio se pone directo y reingresa a tu signo junto a Venus para ayudarte a hablar cuestiones de trabajo, negocios y valores en su justa medida. Recuerda que estos temas no son nuevos, vienen marcando tus relaciones con socio o cliente muy profundamente, sólo que ahora sí pueden llegar al fondo del asunto y ponerse por encima del "síntoma". El 7, es la Luna Nueva en Sagitario lo que te abre el potencial a ganar un negocio que parecía perdido o recuperar dinero que te debían. Amor: Venus en tu signo, favorece tu magnetismo y tus vínculos sociales y amorosos, al igual que temas de estética y belleza. Buen momento para un nuevo comienzo después de haber pasado por situaciones de dudas, miedos, secretos y hasta autoengaños. Con el impulso de la Luna Nueva en tu zona de autoestima, cuentas con la fuerza para frenar esos hábitos o síntomas que no te hacen bien o que vienen de la otra persona. Salud: El "darse cuenta" siempre es el primer paso hacia la solución, lo que no puedes seguir sosteniendo es la negación pues esto crea un profundo daño incluso en tu salud. Consejo: Es fundamental tengas la constancia y dedicación para reconocer ese patrón tóxico que se repite en tus relaciones y saber en quién invertir y en quién no.