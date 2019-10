© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 20 al 26 de Octubre de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 9 de 13

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Será una semana muy favorable para realizar negociaciones, sobre todo en los ámbitos económicos y laborales. En cuanto al ámbito familiar, finalmente esta semana podrás vivir días pacíficos y armónicos junto a tu familia. Últimamente habías tenido fuertes discusiones, sobre todo entre padres e hijos pero las cosas comenzarán a calmarse a partir del lunes de esta semana. Esta semana te sentirás por primera vez muy incómodo en tu lugar de trabajo. Hay una persona de autoridad de sexo masculino que ha entrado recientemente a trabajar en tu empresa o lugar de trabajo. No te llevas bien con él y hoy se producirá entre ambos una discusión fuerte. Es muy probable que te dejes llevar por tus impulsos y digas cosas de las que luego vas a arrepentirte. El problema es que por más que pidas disculpas, es difícil que las ofensas sean olvidadas. La situación se agravará porque no te pelearás con un compañero de trabajo de tu misma jerarquía sino con alguien de jerarquía superior. Sería bueno que contemples la posibilidad de pedir un traslado a otro lugar. En el terreno amoroso, has demostrado una gran paciencia hacia tu pareja. Tu compañero sentimental ha atravesado momentos muy duros los últimos meses y tú has estado ahí para apoyarlo. Sin embargo, ahora los problemas se han ido pero el mal humor de tu pareja continúa. No pienses en terminar con tu pareja porque es una relación con mucho futuro, sólo tienes que darle un poco más de tiempo a la persona que amas. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)