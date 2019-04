HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 21 al 27 de Abril de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 9 de 13

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Trabajo: Mercurio ingresó en Aries, donde quedará resonando mutuamente con Marte y hará que tu zona de rutinas se acelere de un momento a otro a mil por hora. Es algo relacionado con el trabajo y la gente con la que compartes la oficina o los espacios, las cosas estarán un poco tensas, evita sarcasmos o ironías en la comunicación, hay mucha susceptibilidad en el ambiente, es mejor en todo caso el silencio. Amor: El 24, Plutón tu planeta inicia su retrogradación, en tu zona de la mente, revisa aquellos traumas que aún no encontraron una vía de resolución clara y saludable, en especial con personas muy cercanas. Tienes que cerrar un ciclo antes de empezar otro, posiblemente un romance haya dejado marcas y tengas aún una herida mal cerrada, no tengas miedo de actuar si tienes que hacerlo, eso sí, piensa bien las cosas dos veces. Es la oportunidad que el Sol en Tauro en tu zona de relaciones trae, esta vez junto a Urano, habrá sorpresas. Acciona y obtendrás valiosas recompensas. Salud: Hay molestias y dolores que Quirón empezará a agudizar para que les prestes atención, así como síntomas muy elocuentes si es que has estado descuidando tu mundo interno. Consejo: Es importante que descanses, tu bienestar, amor y comprensión es prioridad. Realiza tus actividades diarias con calma y seguridad. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)