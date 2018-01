HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 21 al 27 de Enero de 2018

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Trabajo: Es el momento de tomar la palabra y la decisión. Hay una oportunidad de cambio muy importante para tu futuro y el de las personas que te acompañan hombro a hombro en tu ambiente laboral o familiar. Un gran contrato o negociación que debes aprovechar ya que te traerá muchos beneficios al mediano y largo plazo. El 26, Marte ingresa a Sagitario en tu zona de economía, tus acciones se verán inclinadas hacia la lucha por tus ideales. Sentirás mayor optimismo y ansias de crecimiento y desapego al pasado. Amor: Vienes de un proceso de transformación y expansión a nivel personal muy importante para que esas promesas que estás renovando se plasmen con responsabilidad. Quieres crecer pero sabes que primero algo tiene que morir, sea porque una relación se consolida, pasa a la siguiente etapa o llega a su final. Plutón, tu planeta no sabe de término medio, lo que sea que ahora decidas será a largo plazo y tendrá mucha trascendencia en tu vida. Salud: Organízate y descansa. Haz alguna actividad o deporte. Programa tu chequeo médico anual, no lo pospongas. Consejo: Te diste cuenta de lo que vales y de lo que mereces y no vas a conformarte con menos. Siempre es mejor solo que mal acompañado.