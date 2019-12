© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 22 al 28 de Diciembre de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 9 de 13

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Todas las decisiones que tomes durante esta semana estarán bien auspiciadas astralmente. Combinarás acertadamente tu espíritu emprendedor con tu carisma para concretar tus proyectos y encontrar empleo, en el caso que estés desocupado En el ámbito de las finanzas y los negocios, esta semana comprenderás que no te beneficia luchar siempre contra la corriente. Cuando realmente creas que tienes la razón, pelea por imponer tu opinión pero en el resto de las situaciones no te será de mucha utilidad buscar la confrontación. Necesitas entablar relaciones armónicas con todas las personas que conforman los eslabones de tu cadena productiva, con los clientes, con los proveedores y con los empleados. Si logras conseguirlo verás que todas las cosas te resultarán mucho más fáciles. En el ámbito laboral, estás muy ansioso debido a que consideras que tu sueldo es muy escaso en relación con la tarea que desempeñas. Has solicitado un aumento desde hace un tiempo pero no has recibido ninguna contestación y eso te pone de muy mal humor. No desesperes porque te darán una respuesta afirmativa y el amento que tanto necesitas llegará. En el terreno sentimental, el hombre y la mujer de este signo vivirán una semana de mucha preocupación. Te angustia la idea de que pueda aparecer alguien más en la vida de tu pareja, esto ocurre porque sientes que los sentimientos que ella siente hacia ti no son tan sólidos. Lamentablemente esto es real pero si tú eliges estar con una persona así, asume las consecuencias de tus elecciones. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)