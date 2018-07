HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Trabajo: El 22, el Sol ingresa a Leo, pone luz a tus metas y en tu profesión, activa la relación con jefes y/o padres. El 26, Mercurio en Leo retrograda en tu área profesional y de vocación, momento para reorganizarte, repensar tus metas y proyectos, en lo posible no firmar acuerdos ni tomar decisiones importantes hasta fines de agosto, atento a los retrasos y demoras en traslados, mensajes escritos que pueden enviarse por equivocación o no llegar. Amor: El 27, es el Eclipse Total Lunar en Acuario trayéndote culminaciones en temas relacionados con hogar y estabilidad. Aquellas cosas que desde junio comenzaste a presentir como posibles cambios en tu lugar de residencia o en tu vida emocional y familiar, ahora se hacen más evidentes y te llevan a un periodo de mucha reflexión e introspección. De aquí a seis meses vas a decidir irte a vivir solo, liberarte de apego fuerte familiar o finalices patrones que te atan al pasado. Salud: Date tiempo y tómate unos días de relax. Toda esta metamorfosis obedece a la necesidad profunda que tienes de mejorar tu calidad de vida y tu salud. Consejo: No tomes decisiones precipitadas que puedan condicionar tu futuro. Algo termina y algo comienza. Lo bueno es que Júpiter directo te ofrece ahora una mayor capacidad para dar los pasos necesarios en ese sentido.