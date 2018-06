HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Trabajo: Comienza la temporada Cáncer en la que planificas tus ideas o viajes largos para cambiar el horizonte y despejar la mente. Para ver las cosas con otros ojos o desde otros ángulos ya que hay muchos contrastes y opiniones encontradas con los que tendrás que lidiar. Buenas noticias sobre asunto legal, extranjero o mudanza lo que activa otros planes que tenías en pausa. El 28 es la Luna Llena en Capricornio trayéndote culminaciones en temas relacionados con escritos, documentos y viajes cortos. Llega una noticia inesperada pero emocionante. Amor: El 27, Marte, tu co-regente retrograda en Acuario, en tu zona del hogar, estabilidad y familia. Período para revisar decisiones y planes a futuro. Quizás veas detalles de terceros que no te gusten del todo, envidia o celos. Procura mantenerte lejos de personas o relaciones tóxicas, la tendencia negativa en tu vida afectiva comienza a revertirse. Toma impulso, suelta lo que te daña y verás los resultados. Salud: No sigas posponiendo chequeos médicos pendientes. Retoma una dieta depurativa y ejercicio aeróbico lo que ayudará a mejorar tu ánimo y reducir el estrés. Consejo: Se está cortando como espada los lazos con el pasado, ayudándote a cerrar todo tipo de ciclos y etapas que ya no aportan nuevos aprendizajes a tu vida. Siente esa brújula interna redirigirse y préstale atención porque está bien apuntada.