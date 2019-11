© La Auténtica Defensa

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Será una excelente semana en el terreno del trabajo para todas las personas de Escorpio, en especial para aquellas que se encuentren desempleadas. Finalmente llegará esa llamada telefónica en la que te informarán que te han dado el empleo que tanto esperabas. El estricto plan de administración al que te has sometido durante los últimos meses, comenzará a dar resultados y descubrirás con sorpresa que si administras bien podrás ahorrar una buena suma mensualmente En el ámbito sentimental, el hombre de Escorpio tendrá muchas dudas durante esta semana. Por casualidad te encontrarás con una ex pareja que fue muy importante en tu vida sentimental. Luego de este primer encuentro continuarás en contacto con él o con ella y eso te creará una gran confusión emocional. Actualmente estás en pareja pero esa persona que regresará a tu vida cubrirá todas tus necesidades de afecto que quien está a tu lado no logra llenar. No obstante, los engaños no son buenos, habla claramente tu compañero sentimental y podrás disfrutar libremente de tu nueva relación. Por su parte, la mujer de Escorpio también tendrá una semana difícil. Tienes una relación pero recientemente has conocido a un persona te gusta demasiado y por la que estarías dispuesto a dejarlo todo. No obstante, no te apresures porque esa persona está comprometida sentimentalmente y no siente por ti nada más que una amistad. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)