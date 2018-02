HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 25 de Febrero al 3 de Marzo de 2018

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Trabajo: El 1, es la Luna llena en Virgo trayéndote culminaciones en tu zona de proyectos a futuro y trabajo en equipo. Podrías estar finalizando un ciclo con grupo de colegas o amigo o se te muestra claro y ahora puedes identificar los motivos por el cual esos planes a futuro no son viables para ejecutar en estos momentos. En especial si ese proyecto incluye familiares ya que podrían surgir desencuentros y traiciones. Si deseas efectuar acuerdos de dinero debes ser objetivo y realista. Amor: Hay conversaciones importantes sobre todo con pareja o pretendiente, ya que con toda la energía Piscis en tu zona del amor es necesario aclarar y demostrar tu interés a esa persona para que las cosas no se tornen confusas y surjan malentendidos. Estás con el pensamiento claro, mucha intuición por lo que sabrás expresarte, sólo sé dulce y más abierto con tus palabras, no tal vez seco y tajante de lo que en realidad quieres sonar. Posible cambio de ambiente social. Salud: Buen estado en general, es importante que regules tu energía y no te sobrecargues de actividades más de la cuenta. Consejo: Analiza con profundidad lo que realmente quieres, si son muchas las opciones lo mejor es ir sintiendo dónde está la prioridad y ejecutar paso por paso sin imponer tu 'todo o nada'.