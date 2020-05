© La Auténtica Defensa

Esta semana las personas de Escorpio sentirán más que nunca la necesidad de liberarse de aquellas relaciones, tanto en el ámbito familiar como en el de las amistades, que se inmiscuyen permanentemente en su vida privada y que provocan interferencias negativas. A partir del lunes comenzará un período astral en el que los nativos bajo este signo, serán muy bendecidos tanto en el ámbito laboral como en el ámbito económico. Te sentirás inspirado y creativo y podrás canalizar todas tus ideas mediante emprendimientos que con el tiempo se volverán sumamente rentables y exitosos. No obstante, los astros te advierten que para triunfar en el área comercial deberás dejar de lado todas las distracciones y concentrar tu atención en tus negocios. De lo contrario no podrás aprovechar el buen momento astral que tanto te favorecerá. En el terreno amoroso, el hombre de Escorpio no tendrá una buena semana. Estás en pareja, sin embargo tus sentimientos hacia tu compañero sentimental no tienen la misma intensidad que tenían en el comienzo de la relación. El vínculo que unía a la pareja se ha desgastado y aunque eres consciente de que no puedes hacer nada para salvar la relación, no te animas a hablar con tu compañera sentimental para no herir sus sentimientos. No obstante, el destino precipitará las cosas. Durante los próximos días ocurrirá algo que los obligará a tener esa conversación que ambos venían postergando. Por su parte, la mujer de Escorpio tomará durante esta semana decisiones trascendentales para el futuro de su relación.