Reencontrándote. Sabes que estás a medio motor y no te mueve el amperímetro, has logrado disfrutar de la rutina y te viene dando excelentes resultados en el trabajo. La creatividad y la energía parecen aflorar naturalmente. Esa paz mental continuará por una semana. Dedica algo de tiempo a tus hijos, mascotas, amistades, y por qué no al flirteo.. Los días 26 y 27 de febrero con Luna Nueva en Piscis, son para reavivar o iniciar relaciones de todo tipo. habla con tus hijos si tienes diferencias que aclarar o corregir. En cuanto a los amores, tiempo de entendimiento que logra reemplazar a la pasión, pero en una semana volverás a gastar las energías en aquello que más te gusta compartir con tu pareja.

TUS CARTAS TAROT: Trata de evitar cualquier enfrentamiento con ese vecino conflictivo.