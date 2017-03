Ilusión y desencanto del deseo. Los planetas Marte y Mercurio en Tauro, tu signo opuesto, unidos a la influencia del tránsito lunar, reavivan por un lado deseos e ilusiones dormidos, y por otro lado, la presencia del "pensador" en todo este juego viene a dar el "corte y retirada" justo en el momento menos esperado y más inoportuno de la situación, representada por aquella típica reacción espontánea de "oh!, oh!, hay telarañas". Los días 29 y 30 de marzo con Luna en Tauro, tu opuesto, evita cualquier conflicto o enfrentamiento con socios, o con tu pareja. El 31 de marzo el planeta Mercurio inicia una oposición a tu signo, comenzarás a pensar el doble de lo acostumbrado. En cuanto a los amores, no dejes que el clima de secretos o habladurías en el ámbito laboral afecte tus relaciones. Llora si es necesario.

NODO LUNAR: El eje nodal reafirma un desafío natural para tu signo: mostrar una actitud ética con respecto a tus amistades, para aumentar la credibilidad hacia tu persona.