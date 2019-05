Por Casandra ©

ESCORPIO (23/10 al 22/11) ESCORPIO - Esta semana los de Escorpio van a estar muy protestones y quejosos, nada que no sea habitual últimamente. Es probable que haya motivos para estar así, ya que sienten que sus vidas marchan por el camino deseado. Pero bueno, es hora de dejar de quejarse y poner manos a la obra para cambiar las cosas, ya que las cosas no se van a solucionar. En el amor, para aquellos que tienen pareja, va a ser una semana de altibajos y no van a encontrar en el otro el apoyo que necesitan, inevitablemente la sensación será de distancia y soledad. Los que no tienen pareja buscarán refugio en la familia o en amigos de confianza, pero tal vez tampoco encuentren la respuesta que esperan. Los que buscan pareja y se sienten solos, encontrarán compañía en alguien que pensarán será una relación pasajera, pero es el comienzo de algo que en el futuro será muy importante. En lo laboral van a encontrar una oportunidad de demostrar a los demás el potencial que tienen dentro. Quizás no sea una gran cosa, pero les abrirá la puerta de cambios impensados, ya que sus jefes empezarán a confiar en ustedes.