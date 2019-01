HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 27 de Enero al 2 de Febrero 2019 [ Ir al inicio ]

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Trabajo: Enero comenzó cargado de trabajo y aunque ha pasado rápido sientes que no has logrado ni la mitad de lo que quisieras. Aprovecha los trinos de fuego más la energía del eclipse para capitalizar tus logros y recibir el reconocimiento merecido, pero además para que todo eso se refleje directamente en tu cuenta de banco. Posibles firmas de documentos relacionados con bienes inmuebles. Amor: Tu zona Acuario te lleva a enfocarte y poner en orden tu vida privada o familiar. Puede que estés recibiendo a un hermano de visita durante unas semanas o que tengas conversaciones pendientes con tus compañeros de vivienda, el caso es que Mercurio llega para facilitar esos asuntos y mejorar con eso tu comodidad. Podrán surgir charlas más profundas de temas que se tenían guardados o bien aprovechar para aclarar cuestiones que beneficien a todos los integrantes del grupo familiar. En la pareja, exceso de sensibilidad que puede complicar su relación. Intensidad emocional, busca combatir los pensamientos negativos. Salud: Con la vitalidad algo más fragilizada, pueden aumentar los resfríos, catarros y gripes. Trata de evitar los cambios bruscos de temperatura y el contacto con personas enfermas. Consejo: Trata de no ser tan crítico y no poner en tela de juicio todo lo que la otra persona haga o diga, intenta ser un poco más flexible y tolerante.