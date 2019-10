© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 27 de Octubre al 2 de Noviembre de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 9 de 13

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Será una semana en la que la gente de Escorpio deberá mejorar considerablemente su alimentación para evitar el agotamiento que han sentido durante los últimos meses y recuperar la vitalidad y la energía. Será muy estresante a nivel laboral. No estás pasando por tu mejor momento en cuanto a la eficiencia demostrada en tu trabajo. Tus nuevos jefes exigen buenos resultados pero en un tiempo óptimo. Tendrás que readaptarte a las nuevas reglas que rigen en tu lugar de trabajo y eso al principio va a costarte un poco. Estabas acostumbrado a trabajar de forma excelente pero a tu ritmo, sin embargo eso no es lo que tus jefes esperan de ti en este momento. Haz un esfuerzo extra y así te evitarás futuros problemas. En el ámbito financiero y de negocios, la gente de Escorpio deberá ser cautelosa durante esta semana. Tu proyecto comercial ha crecido bastante pero ha llegado el momento en el que necesitarás pedir asesoramiento y consejo a expertos en la materia. No dejes que tu soberbia perjudique tus intereses económicos, eres sin lugar a dudas muy inteligente pero no lo sabes todo y por eso necesitas recurrir a otras personas que puedan aportarte el conocimiento del que tú careces. En el terreno amoroso, los hombres y mujeres de Escorpio tendrán una semana tormentosa. Desde hace un tiempo estás pasando una crisis con tu pareja. Las frecuentes discusiones han desgastado mucho la relación y existe un gran peligro de separación o ruptura. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)