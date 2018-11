HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 28 de Octubre al 3 de Noviembre de 2018 [ Ir al inicio ]

página(s) : 9 de 13

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Feliz cumpleaños! Trabajo: Comienza tu nuevo año personal, el Sol llegó a tu signo, ahora te sientes con tus propósitos más claros y seguros. En su oposición, reflejando la Luna Llena en Tauro junto a Urano! esto representa una intensa influencia de energía emocional que necesitará salidas creativas para expresarse sanamente. A su vez, hay dos planetas benefactores, brindándote gran entusiasmo y motivación para lanzarte con decisión hacia tus metas. Buenas perspectivas de cambio y renovación. El 31, Mercurio ingresa a Sagitario activando tu pensamiento en torno a temas de dinero, ingresos y productividad. Amor: Has estado lidiando con un cambio muy profundo en tu zona de relaciones, donde se hizo el Plenilunio taurino junto a Urano. Ese imprevisto, ese cambio de dirección repentino o novedad, se manifiesta a través de ese esposo, novia, cliente, rival, ex, etc. para empujar tu proceso y hacerte pasar al siguiente nivel. Quizá las cosas no son como te gustaría, pero si así fuera tal vez no tendrías la fuerza para salir de tu zona cómoda y cuestionarte tantas cosas como lo estás haciendo. Salud: Un leve ardor estomacal producto de tu estado nervioso, podría afectarte. Vigila tu alimentación y digestión. Consejo: Es momento de culminaciones y resultados, de ver manifestado fuera un proceso en donde vienes gestando tu propio valor interno. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)