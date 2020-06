© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 28 de junio al 4 de Julio de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 9 de 13

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Esta semana los nacidos bajo este signo recibirán una gran influencia de Marte y la Luna, lo cual permitirá que las personas de Escorpio mantengan el buen humor y el optimismo, independientemente de los imprevistos que puedan surgir. Será una semana ideal para rendir exámenes tanto orales como escritos debido a que tu concentración y tu capacidad de reflexión y razonamiento estarán en su apogeo. En el ámbito laboral, te sientes incómodo y frustrado. Has trabajado en el mismo lugar durante muchos años y siempre lo has realizado tus funciones de forma impecable. Sin embargo, los avances tecnológicos han impuesto cambios a los que hay que adaptarse. Lo sabes, pero sientes un rechazo muy grande por todos los temas informáticos y eso está trabando tu ascenso en tu lugar de trabajo. No obstante, esta semana un incidente te animará para que dejes tus temores y prejuicios de lado y comenzarás a incorporar todos los conocimientos que te hacen falta. Te sorprenderás agradablemente al ver que era más fácil de lo que creías. En el ámbito económico tendrás una excelente semana, recibirás un monto de dinero que te permitirá abonar las deudas que tanto te preocupaban En el ámbito sentimental, los hombres y mujeres de Escorpio pasarán una agradable semana junto a sus parejas. El fin de semana tendrás que reunirte con tu familia política para un evento familiar. Al principio irás sin muchas ganas pero luego la pasarás muy bien y será el momento ideal para limar asperezas con algunos miembros de tu familia política. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)