HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 3 al 9 de Junio de 2018 [ Ir al inicio ]

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Trabajo: Este es un momento donde es preciso poner por delante esos principios y valores que te identifican y que sabes defender muy bien. Han pasado unas cuantas semanas muy intensas en todos los aspectos, es preciso saber cuáles son los recursos que te acompañan, recursos materiales pero también esos dones y talentos que te hacen ser quien eres y son tu esencia productiva. Es bajo la influencia de esta Luna Llena en Sagitario que podrás ver todo con mucha claridad y a partir de allí, tendrás que armarte un plan. Amor: Período de seducción y conquista. En la pareja, se despiertan nuevos impulsos y se reactiva la vida sexual. Será propicio para recuperar tu propia estima y evaluar la manera en cómo te valoras en cada aspecto esencial. Quizá esto no sea algo que resulte fácil de comunicar o de dar a comprender a los que te rodean y te pueda resultar incómodo pero es necesario lo hagas una vez sientas la certeza de tu decisión. Salud: No sigas posponiendo ese chequeo médico. Es ahora el momento indicado para atender aquellas cosas que has dejado relegadas. Consejo: Deja que tu corazón sea el que guíe tu proceso de crecimiento y sabrás que vas por buen camino. Si quieres algo, sal a buscarlo. No te quedes paralizado, te podrías arrepentir.