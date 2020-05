© La Auténtica Defensa

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Será una semana muy propicia para que la gente de Escorpio evalúe su reciente comportamiento, sobre todo en el ámbito laboral. Durante las últimas semanas has tenido enfrentamientos con un jefe o superior que ocupa un cargo de mayor jerarquía que el tuyo. Los próximos siete días serán mucho más tranquilos, es recomendable que aproveches este momento para meditar y decidir si realmente es conveniente para ti continuar con este enfrentamiento en tu ambiente de trabajo. En el ámbito financiero y de los negocios no será una buena semana. Tus emprendimientos comerciales te están dando muchas pérdidas y eso te preocupa muchísimo. Necesitas una solución urgente, eso te volverá muy vulnerable y corres el riesgo de transformarte en una presa fácil para estafadores o delincuentes que quieran aprovecharse de tu delicada situación. Los astros te aconsejan que te manejes con excesiva prudencia En el ámbito del amor, el hombre de Escorpio ha logrado construir una hermosa relación. No obstante, inconvenientes ajenos a la pareja pueden terminar afectándola. Tu familia y la familia de ella han tenido roces que han desencadenado en un enfrentamiento bastante grave. Tienes que cuidar tu relación e impedir que esta situación deteriore el vínculo que une a la pareja. Debes hablar con la mujer que amas y entre ambos llegar a un acuerdo mediante el cual puedan quedar excluidos de dichas confrontaciones. Por su parte, la mujer de Escorpio tendrá una semana muy agradable. Recientemente has comenzado una relación y estás llena de ilusiones y esperanzas. Disfruta del momento presente sin preocuparte tanto por lo que sucederá en el futuro.