HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 30 de Septiembre al 6 de Octubre de 2018 [ Ir al inicio ]

página(s) : 9 de 13

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Trabajo : Estamos en fase de Luna Llena en tu zona de rutinas, hábitos y horarios laborales. Puesto que la Luna Llena sucedió en conjunción a Quirón, es muy factible que haya cosas de ese estilo que necesites ajustar. Quirón puede representar un terapeuta que te pone los puntos claros sin endulzar nada, un coach que de manera muy directa te señala los hábitos que están auto saboteando tu ruta hacia el éxito, en cualquier caso puede ser duro escuchar pero no cabe duda de que son justamente las palabras que necesitas en este momento para enmendar y sanar. Fuerza y perseverancia. Amor: Venus continúa su tránsito por tu signo, armonizando y profundizando en la intensidad de tus sentimientos. Con la pareja, se plantearán nuevas opciones y propuestas para reanimar la dinámica vincular. Habrá una subida de energía que te devuelve en ánimo y certeza para ordenar tus cosas y actuar en asuntos relacionados con vivienda, familia, lugar de residencia y emociones. Salud: Atrévete a cambiar y modificar todo lo que no te hace bien y comenzar una nueva etapa en tu cuidado personal y entorno. Los nervios exacerbados causarán en ti problemas sino encuentras una vía creativa de canalización. Consejo: Obsérvate en no repetir los mismo hábitos de dependencia en temas sentimentales y económicos. Utiliza el dolor como puente no como barrera. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)