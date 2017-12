HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 31 de Diciembre de 2017 al 6 de Enero de 2018 [ Ir al inicio ]

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Trabajo: El 1, la Luna llena en Cáncer trae culminaciones en el área de estudios superiores, viajes, asuntos legales que pudieron haberse iniciado hace 6 meses. Con Marte en tu signo, estás muy ansioso por arrancar el 2018 para llevar a cabo todos los planes que tienes por delante. Te verás eliminando viejas metas y trabajando por un cambio que quieres ver en tu rol profesional, para eso se darán conversaciones con socio sobre asuntos importantes en el que deciden definitivamente si formalizar la relación o bien poner límites claros entre ambos. La comunicación honesta y profunda será clave para encauzar la situación. Amor: Hay un deseo intenso que quieres manifestar relacionado a tu estabilidad y vivienda, posiblemente estés en vías de firmar un contrato que traerá nuevos inicios en trabajo desde tu hogar o te acepten un crédito/préstamo que te permitirá una nueva vivienda. Salud: Será clave anteponer tus prioridades y valorar mucho lo que sí te hace bien y recarga tus pilas. Cancela planes que no estén en tu misma sintonía, no te exijas y te sentirás mucho mejor. Consejo: Desconecta, recárgate y organízate porque lo que viene es acelerado. Hay algo por lo que has trabajado mucho que se empieza a manifestar. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)