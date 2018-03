HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Trabajo: Estamos terminando la primera temporada de eclipses que sacudió tu zona de estabilidad y metas a largo plazo. Es a partir de ahora que verás cómo los cambios en tu entorno empiezan a obrarse. El 6, Mercurio y Venus ingresan a Aries, activando tu zona de trabajo y rutina diaria, vas a estar pensando en cómo organizarte mejor en la oficina y a relacionarte mejor con tus colegas y empleados. El 8, Júpiter en tu signo retrograda, demorando temas con viajes, documentos y estudios. Amor: Con la pasada Luna llena te ha quedado bien claro y en detalle si esa relación por la que vienes apostando tiene potencial o de lo contrario culmina. Apóyate en las personas que te aman y sé sincero. Si algo no te gusta no lo aguantes, piensa que debes ser justo y contar hasta diez antes de reaccionar o actuar de manera desleal. Salud: Quieres encontrarte bien contigo, no le exijas a tu cuerpo más de la cuenta. Equilibra tus horarios, comidas y tu ritmo de vida. Consejo: A partir del 9, empieza a haber alguna demora y retraso en trámites, documentos y traslados. Si hay firmas importantes hazlo esta semana o antes del 22 que Mercurio se pone retrógrado alterando estos temas. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)