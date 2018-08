HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 5 al 11 de Agosto de 2018 [ Ir al inicio ]

página(s) : 9 de 13

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Trabajo: Es un buen momento para que desarrolles nuevos planes de negocios y objetivos profesionales a largo plazo. El 11, la Luna Nueva con Eclipse de Sol en Leo te brinda un sentido de renovación y revitalización a tu carrera. Tus metas en esta fase debes enfocarlas hacia el autodominio y la autodisciplina mental, que te ayude a aliviar tu ansiedad y traerte paz. Ten en cuenta que mucho de lo que está sucediendo ni te lo esperabas o al menos no de esa manera. Ten calma. Amor: El 6, Venus ingresa en Libra en tu zona de finales y pasado. Es un período para desprenderte de todo lo que te sobra y cuanto antes lo hagas mucho mejor. Fíjate en los hechos que te demuestren las personas a tu alrededor, piensa si estás o no cerca de las personas indicadas. El 8, Mercurio retro se une al Sol lo que te dará mayor claridad o información faltante sobre un tema, de todas formas espera a fin de mes para lanzar tu nueva propuesta. Salud: Buen momento para un chequeo general, alguien que te oriente sobre nuevas formas de alimentarte o ejercitar sería muy adecuado. Consejo: Céntrate en renovarte cada día, en renovar a las personas que crees que tienes cerca pero que no te hacen el bien que necesitas ahora.