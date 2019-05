Por Casandra ©

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Como todos sabemos el dinero no da la felicidad, pero es cierto que ayuda y mucho. Pero es necesario entender que este período por el que se deben enfrentar, asumiendo pérdidas económicas importantes es un proceso necesario y que va a poder superarse rápidamente. También deberán soportar enfrentamientos familiares y laborales. Es decir, no va a ser un buen momento pero hay que plantarse con la mente fría y confiados que "todo pasa". Sin embargo en el amor las cosas son diferentes: los que están en pareja vivirán momentos gratos siempre y cuando aprendan a desconectar lo personal de lo material. Quienes no tienen pareja, el encuentro con una persona importante hará de la crisis económica un problema secundario. Un apartado especial para aquellos que están estudiando o preparándose para un nuevo trabajo: No se dejen influenciar por amistades o parientes que les digan que no es el momento de dedicarle tanta energía a ese desafío. Es la clave para dar un paso al frente.