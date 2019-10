© La Auténtica Defensa

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Será una semana muy importante a nivel familiar para los hombres y mujeres de Escorpio. Se develarán secretos familiares que provocarán una tormenta. Habrá peleas y discusiones muy fuertes, tú no debes sumarte a ellas. Aléjate de ellos por unos días para poder reflexionar sobre las novedades y tomar una posición correcta con respecto a ellas. En el ámbito académico, las cosas mejorarán mucho esta semana. Estás en un período de mucha fertilidad intelectual, tendrás muy buena concentración y una excelente capacidad para desarrollar trabajos académicos a partir de ideas propias. En cuanto a la salud, la gente de Escorpio sentirá mucha energía durante los próximos días, aunque no deben excederse en el ejercicio porque podría haber problemas en la zona lumbar. En el ámbito laboral, decidirás durante la próxima semana alejarte de algunos compañeros de trabajo. Esta es una excelente decisión y no debes sentirte culpable por ello. Siempre has sido un muy buen compañero pero cada uno elige cómo quiere llevar su vida y si tú no estabas de acuerdo con el comportamiento de ellos, alejarte de ellos será la opción más inteligente. Recientemente ha ocurrido un hecho desagradable en tu vida profesional. Sin embargo, esto no es motivo suficiente para que agobies a tu pareja con tus constantes quejas. Estás amargado, malhumorado y agresivo y la persona que amas puede comenzar a cansarse de tolerar esta situación.