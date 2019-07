Por Casandra ©

Vigencia: 7 al 13 de Julio de 2019

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Esta semana van a estar muy protestones y quejosos como suele ser habitual últimamente. Si tienen motivos para quejarse, que no lo dudo porque vuestra vida no marcha como les gustaría, lo que tienen que hacer es levantarse del sillón y ponerse manos a la obra para cambiarla, porque solas no se hacen las cosas ni se consigue solucionar nada. Siento tener que decirles esto, pero yo no voy a contarles sólo lo que quieren oír. Prefiero ser más directa y hablarles con franqueza aunque no les guste lo que leen. Espero que esto les ayude a reflexionar y que a algunos al menos se anime a ponerse en marcha. En el amor de forma general les puedo decir para los que tienen pareja, que va a ser una semana de altibajos. No van a encontrar el apoyo que ustedes demandan en estos momentos y se van a sentir distanciados de vuestra pareja. Los que no tienen pareja buscaran refugio en vuestra familia o en algún amigo de confianza pero tal vez tampoco obtengan la respuesta que esperan. Los que andan buscando pareja porque se sienten solos y quieres encontrar compañía no solo alguien con quien pasar el rato, la van a tener un poco complicada por el momento. No se desanimen que "nada es para siempre". Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)