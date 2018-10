HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 7 al 13 de Octubre de 2018

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Trabajo: Con Venus retro, Júpiter y Plutón, tu planeta regente, en tu signo son tres vectores de fuerza importantes sucediendo juntos en un período muy corto de tiempo, lo que se traduce en intensidad y sentimientos encontrados. Estás con ganas de avanzar, de tomar decisiones pero esa persona importante involucrada en tus decisiones ya no está tan segura, hay resistencia al cambio o te dicen que el plan se tiene que modificar. Hay nuevas alternativas para triunfar, toma la iniciativa, sigue construyendo sobre los cimientos de tus proyectos. Amor: El 8, es la Luna Nueva en Libra en tu zona de finales, hasta tu cumpleaños estarás disolviendo y soltando cuestiones del pasado que no deseas llevarte a tu nuevo año. Para eso te estás preparando, para ver cosas que antes no veías o no querías ver con claridad, y ahora salen a la luz para terminar de resolverse. El 9, Mercurio ingresa a tu signo, gran oportunidad de comunicar esos procesos profundos con confianza, luego de haber indagado en lo que realmente deseas en tus vínculos. Salud: Disponer de más tiempo libre es toda una ventaja importante que hará que recuperes esas viejas actividades que te hacían sentirte feliz. Consejo: Avanza en lo que depende solo de ti y ten paciencia hasta finales de noviembre en lo que depende de otros para su realización.