ESCORPIO (23/10 al 22/11) Durante esta semana surgirán algunos inconvenientes pero estará en tu poder resolverlos fácilmente. Es un buen momento para que aprendas a darle a los problemas su verdadero valor y a no angustiarte por insignificancias. En el terreno del trabajo, hay personas en tu ambiente laboral que saben menos que tú pero que sin embargo ocupan cargos más importantes y más remunerados. Por este motivo te sientes mal en tu lugar de trabajo, sientes que no reconocen tu preparación ni tus conocimientos. El problema es que no supiste exigir lo que te correspondía en el momento oportuno. No obstante, no está todo perdido pero deberás aprender a pelear por lo que deseas y no ceder con tanta facilidad. En el terreno del amor, la mujer de este signo tendrá una excelente semana a nivel sentimental. Conociste recientemente a un hombre que te ha deslumbrado, él está muy interesado en ti y te propondrá que intenten una relación. Sin embargo, tú dudas porque piensas que todo es muy bueno para ser cierto. Los astros te aconsejan que dejes de lado tu desconfianza y que aceptes con gratitud esta hermosa oportunidad que te está dando la vida para ser feliz. Por su parte, el hombre de este signo vive muy atado al pasado. Debes comprender que esa historia de amor que fue tan importante para ti no volverá y que si insistes en esperar que ella regrese vas a desperdiciar tu vida en una espera estéril. La persona que puede hacerte feliz, aparecerá en el momento en el que tú te convenzas de que el pasado no regresará.