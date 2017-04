No innovar. Las posiciones astrales no son tan complicadas en general, pero hacia la mitad de la semana se suma la retrogradación de Mercurio en tu opuesto. Este fenómeno impide la normal comunicación entre las personas, por eso la recomendación de "no innovar". Así es que, todo aquello que no involucre la necesidad de comunicación, irá sobre rieles. Los días 12 y 13 de abril con "tu" Luna en Escorpio, son los mejores de la semana. Dedica tiempo al cuidado y el disfrute personal. Los días 9 y 10 de abril con Luna en Libra, visita a una persona enferma o necesitada. Si tienes alguna dolencia realiza un chequeo. Los días 14 y 15 de abril estudia tus estados financieros o consulta con tus socios comerciales. En cuanto a los amores, semana especial para los noviazgos, salidas en pareja a lugares públicos o caminatas. Los casados y amantes piden más acción en la intimidad.

NODO LUNAR: El desafío es analizar tu propia ética, es decir la forma en que actúas.