Vigencia: 9 al 15 de Junio de 2019

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Esta semana Escorpiano van a estar muy protestones y quejosos como suele ser habitual últimamente. Si tienes motivos para quejarte y no lo dudo, porque tu vida no marcha como te gustaría. Lo que tenés que hacer es levantarte del sillón y ponerte manos a la obra para cambiarla porque solas no se hacen las cosas ni se consigue solucionar nada. Siento tener que decir esto, pero yo no voy a contar sólo lo que quieres oír. Prefiero ser más directa y hablarte con franqueza aunque no te guste lo que lees. Espero que esto te ayude a reflexionar y que a algunos, al menos, los anime a ponerlos en marcha. En el amor de forma general les puedo decir que para los que tienen pareja va a ser una semana de altibajos. No van a encontrar el apoyo que ustedes demandan en estos momentos y van a sentirse distanciados de vuestra pareja. Los que no tienen pareja buscaran refugio en vuestra familia o en algún amigo de confianza pero tal vez tampoco obtengan la respuesta que esperan. Los que andan buscando pareja porque se sienten solos y quieren encontrar compañía no solo alguien con quien pasar el rato, lo van a tener un poco complicado por el momento. No se desanimen que el que sigue lo consigue.