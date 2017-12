HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: del 3 al 9 de Diciembre de 2017 [ Ir al inicio ]

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Trabajo: El 3, la Luna llena en Géminis impacta tu zona de inversiones y finanzas, ese mismo día Mercurio retrograda en tu zona de dinero y productividad, esto significa que tengas suma prudencia en todo lo relativo a comercio y gastos. Hay una situación laboral que ya no estás dispuesto a tolerar y estás más seguro que nunca hacia dónde quieres direccionarte. Es mejor no actuar con impulsividad, sino más bien reflexionar sobre tus motivaciones, analizarlas y salir airoso, de manera adulta, responsable y para así construir tus sueños sobre una base confiable y promisoria. El 9, Marte tu regente ingresa a tu signo, esto te va a poner muy activo y más inquieto, haciendo y resolviendo muchas cosas. Amor: Tu zona del romance y creatividad está en alza, trae sanación y transformación, significa que te da la chance de sanar la relación, reconciliaciones, perdonar/te y para soñar 'ese sueño' con 'ese alguien especial'. Salud: Probable alteración en el sueño, ansiedad y sensación de aceleramiento, permítete calmar la reactividad con alguna técnica relajante, té de hierbas, música suave para armonizar. Consejo: No es momento para gastar lo que aún no se tiene, ni firmar nada relacionado con dinero, hay info que falta y recién se verá claro para el 12 de enero. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)